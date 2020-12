Eberl spricht über Preis für Gladbach-Trainer : Der Wert des Rose

Analyse Mönchengladbach Analyse Gladbach Sportdirektor Max Eberl hat in der „Sport Bild“ über eine mögliche Ablösesumme für Trainer Marco Rose gesprochen, der weiterhin bei Borussia Dortmund im Gespräch ist.

Es hätte so einfach sein können: Marco Rose tritt vor Borussias Spiel bei Eintracht Frankfurt vor das Mikrofon und sagt: „Hey, Leute, was soll die Aufregung, ich habe in Gladbach einen Vertrag bis 2022, worüber reden wir?“ Schon hätten die Diskussionen um seine Zukunft einen Dämpfer bekommen. Bestenfalls hätte er erklärt, dass er am Niederrhein bleibt im Sommer 2021 und nicht zu Borussia Dortmund wechselt. So aber sagte Rose zwar, dass er sich in Gladbach wohlfühle, doch nicht, ob ihn das daran hindere, im Sommer die Borussia zu wechseln.