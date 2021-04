Zehn Strafstöße in der Liga verwandelt : Deshalb ist Borussia auf doppeltem Elfmeter-Rekordkurs

Mönchengladbach Borussia hat in der laufenden Saison bereits zehn Strafstöße verwandelt – so viele wie nie zuvor. Die große Torgefährlichkeit vom Punkt kann nun noch für eine weitere Bestmarke sorgen.

Nur Lars Stindl vergab in der laufenden Spielzeit einmal vom Punkt, beim 1:3 in Augsburg schoss er links am Tor vorbei. Trotzdem ist der Kapitän Elfmeterschütze Nummer eins bei Borussia, seine übrigen sechs Liga-Elfmeter waren drin. Erster Vertreter ist in dieser Saison Jonas Hofmann, der drei Strafstoßtore beisteuerte. Da beide nun gegen Bielefeld nicht mit von der Partie waren, trat Bensebaini an. Eine logische Wahl, der Linksverteidiger hatte in der vorigen Saison auch schon gegen die Bayern und in Frankfurt verwandelt – sowie in dieser Spielzeit in der Champions League bei Inter Mailand.