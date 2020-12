Borussias Trainer : Das sagt Rose zu den Dortmund-Gerüchten

Frankfurt Im Vorfeld des Spiels bei Eintracht Frankfurt wurden Trainer Marco Rose und Sportdirektor Max Eberl auf die Gerüchte angesprochen, Rose sei ein Kandidat für den Trainerjob bei Borussia Dortmund.

„Ich nehme die Aufgeregtheit so nicht war, weil ich mich wenig damit beschäftige. Alle im Verein brauchen jeden Korn an Energie, um Leistung zu bringen. Vor allem die Mannschaft, weil sie auf dem Platz steht. Deswegen beschäftige ich mich nicht mit den Gerüchten und kommentiere sie nicht“, sagte Rose am Mikrofon des Bezahlsenders „Sky“. Nach der Trennung des BVB von Trainer Lucien Favre wird Gladbachs Trainer als heißer Kandidat in Dortmund gehandelt.