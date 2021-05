Echte Mittelstürmer fehlen : Lars Stindl ist als Siebter die Nummer eins

Analyse Düsseldorf Früher war die Bundesliga Talentschmiede bester Angreifer. Heute fehlen in Deutschland echte Stoßstürmer. Experten fordern ein Umdenken. Gladbachs Kapitän Lars Stindl ist in der Torjägerliste der beste Deutsche.

Von denen gab es viele in Deutschland: Gerd Müller natürlich, den „Bomber der Nation“; „Uns“ Uwe Seeler beim Hamburger SV; Jupp Heynckes, den Gladbacher; Klaus Fischer, den Mann mit den Fallrückziehern; Dieter Hoeneß, der sogar mit einem Turban-Verband noch Kopfballtore machte; Schlitzohre wie Manfred Burgsmüller oder Frank Mill; dann Klaus Allofs, Rudi Völler, Ulf Kirsten oder Oliver Bierhoff, der 1996 für den deutschen EM-Sieg sorgte. Und, und, und.

Der Mittelstürmer war so etwas wie ein deutsches Aushängeschild. Und er passte zum Image. Deutsche Erfolge waren nicht schön, sondern pragmatisch. Und da gab es eben die Typen, die einfach Tore machten. Irgendwie, egal wie, aber Tore. Zur Not auch im Sitzen.

Und heute? Keiner der Top-Sechs-Klubs der Bundesliga hat einen Deutschen als Chef-Angreifer: Die Bayern haben Robert Lewandoswki (Polen), Leipzig Alexander Sörloth (Norwegen), Wolfsburg Wout Weghorst (Niederlande), Frankfurt André Silva (Portugal), Dortmund Erling Haaland (Norwegen) und Leverkusen Lucas Alario (Argentinien). Der erste Deutsche in der Torjägerliste der Liga ist Borussia Mönchengladbachs Lars Stindl. Doch auch der ist ein Hybrid aus Mittelfeldmann und Stürmer, spielt meist hinter den Spitzen. Den Job im Zentrum des Sturms macht in Stindls Klub meistens der Franzose Alassane Plea.

„Auf dieser Position haben wir in den vergangenen Jahren immer ein paar Schwierigkeiten gehabt. Dazu haben wir mit Timo Werner, Kai Havertz und Kevin Volland auch Top-Stürmer ins Ausland verloren - die waren immer unter den Top-5 der Liga", merkte Stindl zuletzt in „Bild“ an.