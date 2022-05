Borussias Kapitän : Lars Stindl liefert wieder in verschiedener Hinsicht

Foto: dpa, hrad nic 22 Bilder Die Rekord-Torschützen von Borussia Mönchengladbach

Mönchengladbach Mit seinem Tor zum späten 3:3 in Freiburg und seiner Vorlage zu Breel Embolos 1:0 gegen Leipzig hat Lars Stindl zuletzt zwei Scorerpunkte gesammelt. Doch nicht nur deswegen zeigte der Kapitän Trainer Adi Hütter seinen Wert für das Team.

Der Kapitän hatte früher Feierabend, erst 66 Minuten von Borussias 3:1 gegen RB Leipzig waren vorüber. Lars Stindl musste raus, weil Nico Elvedi Rot gesehen hatte, ein taktischer Wechsel. Trainer Adi Hütter ging noch ein Stück mit Stindl auf dessen Weg in die Kabine. Auch im Training waren der Trainer und sein Kapitän zuletzt ins Gespräch vertieft. Hütter weiß, was er an Stindl hat und wie wichtig es ist, einen guten Draht zum Boss des Teams zu haben als verlängerten Arm auf dem Rasen.

Und Stindl ist am Ende einer auch für ihn selbst schwierigen Saison wieder im Liefermodus. Nur drei Pflichtspieltore hatte er bis zum Spiel in Freiburg produziert, zudem zwei Elfmeter vergeben und länger wegen einer Knieverletzung gefehlt, zuvor war er Stammkraft. Nach dem 1:1 gegen Mainz, Stindls Startelf-Comeback, musste er aber erstmal raus, ein Kapitän auf der Bank, das ist immer heikel. Aber Alassane Plea traf gerade gut und Jonas Hofmann ist derzeit der gesetzteste Borusse.

Foto: dpa/Federico Gambarini 13 Bilder So könnte Borussias Startelf gegen Frankfurt aussehen

Doch Stindl hat nun gezeigt, wie wertvoll er auch mit 33 Jahren ist. In Freiburg kam er ins Spiel und erzielte per Kopf das 3:3, dieser Treffer sorgte dafür, dass Borussia im Kontext der anderen Resultate endgültig aller Abstiegssorgen ledig war. Stindl sorgte für sportliche und wirtschaftliche Planungssicherheit. Es war somit eines der wichtigsten Tore der Saison. Nun gegen RB Leipzig legte er Breel Embolo das 1:0 auf.

Neben zwei Scorerpunkten sammelte Stindl in den letzten beiden Spielen auch zwei Gelbe Karten ein, setzt er das am Sonntag in Frankfurt fort, ist die Saison für ihn vorbei.