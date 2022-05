Taktik ging voll auf : Hütter verteilt Sonderlob nach Borussias 3:1-Erfolg

Mönchengladbach Taktisch zeigte Borussia Mönchengladbach gegen RB Leipzig eine reife Leistung. Zwar wurde der Matchplan durch die Rote Karte von Nico Elvedi durchkreuzt, doch auch die Unterzahl überstand Gladbach schadlos. Was gegen Leipzig besonders gut klappte und was Adi Hütter dazu sagt.

Ein Steilpass von Florian Neuhaus und ein Laufweg von Lars Stindl genügten am Montagabend in der 17. Spielminute, um auf Höhe der Mittellinie vier Leipziger zu überspielen. Mit dem darauffolgenden Pass auf Lainer waren die Gladbacher binnen Sekunden bis kurz vor den Strafraum gekommen. Nach dem Ballverlust eroberte Lainer den Ball postwendend zurück, ehe er über Hofmann, Stindl und mit Hilfe des Leipzigers Konrad Laimer bei Breel Embolo landete.

Gladbachs Adi Hütter gefiel, wie sich die Gladbacher durchs Zentrum kombinierten, seinem Trainer-Kollege Domenico Tedesco, der mit seiner Mannschaft in dieser Saison noch zwei Titel holen kann, selbstredend nicht. „Beim ersten Gegentor sind es drei, vier Pass-Stafetten, die uns da aushebeln. Das ist einfach zu billig“, sagte Tedesco auf der Pressekonferenz nach dem Spiel.

Taktisch ging Hütters Plan über weite Strecken auf, die Leipziger kamen trotz des zwischenzeitlichen Ausgleichstreffers vor allem in der ersten Halbzeit nicht dazu, die Borussen im Spielaufbau zu stören. „Wir haben einiges umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben. Wir wollten, wenn Leipzig im 5-3-2 anläuft, mit der Dreierkette aufbauen. Wenn sie im 5-2-3 anlaufen, wollten wir einen zentralen Mittelfeldspieler in den Spielaufbau hinten hineinstellen“, erklärte Hütter.