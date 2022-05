Ihre Meinung ist gefragt : Bewerten Sie die Leistung der Borussia-Profis gegen Leipzig

Interaktiv Mönchengladbach Mit einer guten Mannschaftsleistung hat Borussia Mönchengladbach gegen RB Leipzig gewonnen und das entscheidende 3:1 sogar in Unterzahl erzielt. Den Titel „Spieler des Spiels“ teilen sich zwei Torproduzenten.

Wenn das Spiel noch eine Viertelstunde gedauert hätte, wäre Yann Sommer vielleicht wieder in den Einserbereich vorgedrungen. So gab es für sechs Paraden beim 3:1 gegen RB Leipzig eine 2+ für Borussias Keeper. Damit wäre er häufig der „Spieler des Spiels“ gewesen in dieser Saison, nicht so jedoch am Montagabend.