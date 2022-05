Noten-Check : Borussia-Fans gehen mit Elvedi und einem Youngster gnädig um

Interaktiv Mönchengladbach Borussias Fans haben die Leistung der Profis beim 3:1-Erfolg am Montagabend gegen RB Leipzig noch etwas positiver bewertet als das Reporterteam der RP. Vor allem bei zwei Spielern fiel das Votum klar besser aus. Einigkeit herrschte bei der Suche nach dem Spieler des Spiels.

Borussias Profis haben am Montagabend mit einer Energieleistung in Unterzahl den Heimsieg gegen RB Leipzig gesichert und über weite Strecken der Begegnung vollauf überzeugt. Dementsprechend positiv fiel die Einzelkritik der RP-Redaktion nach dem 3:1-Erfolg aus, im Schnitt gab es von uns eine 2,67. Das Votum der User war nun sogar noch etwas besser, der Notenschnitt liegt bei einer 2,43. Indes gab es bei der Bewertung der einzelnen Spieler durchaus einige Unterschiede.

Einigkeit herrschte allerdings bei der Wahl zum Spieler des Spiels: Sowohl das Reporterteam der RP als auch die Leserinnen und Leser sahen Doppeltorschütze Jonas Hofmann vorne und vergaben jeweils eine 1-. Ihm folgte in beiden Fällen Torwart Yann Sommer , der Borussia in der Schlussphase vor einem zweiten Gegentor bewahrte – wir gaben ihm eine 1,67 (2+), die Fans eine 1,45 (Tendenz zur 1-).

Unterschiedlicher bewerteten Reporter und Fans die Leistungen der Borussen auf der Doppelsechs. Während wir nicht ganz so große Unterschiede in den Auftritten von Manu Koné (2-) und Florian Neuhaus (3) sahen, kam Koné bei den Usern auf einen Wert von 1,83 (zwischen 2+ und 2) und Neuhaus nur auf eine 3,3 (3-). Schlechter als in unserer Einzelkritik wurden ansonsten nur Breel Embolo (2+/1,97) und Stefan Lainer (3+/3,15) bewertet.

Bleiben noch zwei Spieler, bei denen die Meinungen am weitesten auseinandergingen. Dem jungen Luca Netz hatten wir für seinen Auftritt auf der linken Seite eine 4+ gegeben, bei den Fans kam der Youngster deutlich besser an und erhielt eine 2,92, was in etwa einer glatten 3 entspricht. Um eine ganze Note besser wurde Nico Elvedi bewertet, der in der 64. Minute wegen einer Notbremse die Rote Karte erhalten hatte.