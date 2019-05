Qualifikation sicher : Borussia hat sich Europa verdient

Meinung Mönchengladbach Borussia spielt in der kommenden Saison mindestens in der Europa League. Die Saison ist ein Schritt nach vorn.

Borussia spielt in der nächsten Saison international. Das ist nach dem 4:0 beim 1. FC Nürnberg sicher. Und es wird, so nichts sehr Seltsames geschieht, angesichts der drei Punkte und zehn Tore Vorsprung auf den VfL Wolfsburg mindestens Platz sechs sein am Ende – also sicher die Europa League.