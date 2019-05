Letzte Auswärtspartie der Saison : Zehn Fragen zu Borussias Spiel in Nürnberg

Zehn Fragen zu Borussias Spiel in Nürnberg

Mönchengladbach Zum letzten Auswärtsspiel der Saison reist Borussia am Samstag zum 1. FC Nürnberg. Dort geht es dann um wichtige Punkte im Kampf um den Europapokal. Wir werfen einen Blick auf die Personalsituation, den Gegner und die Tabelle.

Wahrscheinlich wieder im 4-3-3-System, das lange ein Erfolgsfaktor in dieser Saison war. Nach ihren guten Leistungen als Joker gegen Hoffenheim könnten Ibrahima Traoré und Jordan Beyer starten. Die mögliche Aufstellung: Sommer – Beyer, Ginter, Jantschke, Wendt – Kramer – Hofmann, Zakaria – Traoré, Plea, Hazard.

In den vergangenen sechs Spielen holte Nürnberg sechs Punkte. Der „Club“ muss gewinnen, um seine theoretische Chance auf den Klassenerhalt zu wahren. Stuttgart (16.) liegt fünf Punkte davor.

Was kann in der Tabelle passieren?

Mit einem Sieg kann Gladbach an Frankfurt (Vierter, zwei Punkte und sieben Tore Vorsprung; Sonntag in Mainz) und Leverkusen (Fünfter, zwei Punkte und zwei Tore Vorsprung; gegen Schalke) überholen. Gewinnt Borussia nicht, drohen von hinten Wolfsburg (punktgleich Siebter mit drei Toren Rückstand; in Stuttgart) und Hoffenheim (ein Punkt Rückstand, zehn Tore besser; gegen Bremen).