Zakaria, Drmic, Traoré und Beyer : Borussias Quartett für den Bundesliga-Endspurt

Josip Drmic hat keine Hinweise, wie es bei ihm weitergeht. „Es wird immer ein bisschen geredet, aber ich will etwas Konkretes, und das hat noch nicht stattgefunden“, sagte Drmic am Donnerstag. Am liebsten will er in der Bundesliga bleiben. „Ich will das Level, das ich jetzt habe, halten“, sagte er. Er kann sich auch vorstellen, in Gladbach zu bleiben: „Das schließe ich nicht aus“, sagte er, glaubt aber, dass es wohl eher auf eine Trennung hinausläuft. Denn Kontakt wegen seiner Zukunft zum künftigen Trainer Marco Rose hatte Drmic noch nicht. „Ich denke, es wäre schon längst passiert, wenn etwas in diese Richtung gehen würde“, sagte Drmic.