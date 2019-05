Gegen Borussia Dortmund II : Borussias U23-Trainer van Lent muss defensiv umbauen

Borussias U23-Spieler Justin Hoffmann. Foto: Fupa.net

Mönchengladbach Gegen Borussia Dortmund II fehlen Borussias U23 mit Marcel Benger und Mandela Egbo zwei gesperrte Spieler.

(kpn) Zum letzten Heimspiel der Saison empfängt Borussias U23 am Samstag um 14 Uhr die Namenscousine aus Dortmund zum Vergleich der Nachwuchsteams. Dabei geht es zudem durchaus um die Vormachtstellung in der Abschlusstabelle. Vier Punkte liegen die Dortmunder zwei Spieltage vor dem Saisonende hinter dem VfL, der seinerseits als Vierter weiter nur einen Punkt Rückstand auf den Dritten SV Rödinghausen aufweist. Die Gladbacher haben fünfmal in Folge gewonnen und setzen offenbar die Forderung von Trainer Arie van Lent, im Saisonfinale nicht nachzulassen, bisher bestens um.

Verzichten muss van Lent in diesem Topspiel allerdings auf seinen „Sechser“ Marcel Benger, der eine Gelbsperre abzusitzen hat. Dazu fehlt Mandela Egbo nach seiner Roten Karte in Bonn. Im Defensiv-Verbund wird der Coach also ein wenig basteln müssen. Vor der Abwehr kämen Aaron Herzog oder Markus Pazurek infrage, der dann allerdings in der Innenverteidigung ersetzt werden müsste. In der Defensive hilfreich dürfte sein, dass Justin Hoffmanns auf der Außenbahn wieder zur Verfügung steht. Damit fehlen verletzt nur noch Florian Mayer und Tilmann Jahn.