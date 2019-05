Neuer Vertrag mit 35 : Kult-Borusse Dante denkt noch lange nicht ans Aufhören

Mönchengladbach Der Brasilianer, der von 2009 bis 2012 für Gladbach spielte, hat bei seinem derzeitigen Klub OGC Nizza einen neuen Vertrag bis 2021 unterschrieben.

Mit Dante verbindet Borussia zwei der ganz großen Ereignisse der jüngsten Vereinsgeschichte. Er war Teil der Mannschaft, die in der Saison 2010/2011 beinahe abgestiegen ist, in der Relegation aber in letzter Sekunde doch noch den Klassenerhalt gegen den VfL Bochum sicherte. Im Anschluss daran ließ sich der Brasilianer seinen Kult-Afro rasieren, die Haare befinden sich heute im am vergangenen Wochenende eröffneten Borussia-Museum „Fohlenwelt“ — gleich neben dem Trikot des damaligen entscheidenden Torschützen Igor de Camargo. In der folgenden Saison führte Dante als Abwehrchef die Borussen unter Trainer Lucien Favre sogar auf Platz vier und damit in die Champions League. Dort trat Dante aber nicht mehr für Gladbach an, sondern für Bayern, zu denen er im Sommer 2012 nach dreieinhalb Borussia-Jahren für 4,7 Millionen Euro wechselte.