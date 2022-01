CDU Radevormwald äußert sich : Empörung über Ottes Kandidatur

Radevormwald Die Ankündigung des CDU-Politikers Max Otte, als Kandidat der AfD für das Amt des Bundespräsidenten anzutreten, sorgt auch im Oberbergischen Kreis für Empörung. Der Vorsitzende der Werteunion habe „nichts mehr zu suchen“ in der Partei.

(s-g) Das Kölner CDU-Mitglied Otte ist Bundesvorsitzender der Werteunion, einer rechtskonservativen Vereinigung von Christdemokraten. Dem Ökonomen wurde bereits in der Vergangenheit vorgeworfen, den Verein weiter ins ultrarechte Lager zu führen. Er hatte bei der Bundestagswahl 2017 angekündigt, AfD zu wählen und war zudem bis Januar 2021 Kuratoriumsvorsitzender der AfD-nahen Desiderius-Erasmus-Stiftung.

Dr. Carsten Brodesser, Vorsitzender CDU Oberberg und Bundestagsabgeordneter für den Kreis hatte bereits am Dienstag gegenüber dem Sender Radio Berg erklärt, Max Otte habe in der Partei nichts mehr zu suchen. „Es ist richtig, dass die CDU NRW hier klar und deutlich Position bezieht. Wir von der CDU arbeiten nicht mit der AfD zusammen.“ Brodesser rechnet mit einem Parteiausschluss Ottes, dieser Entschluss wurde dann auch am Dienstagabend vom Bundesvorstand verkündet.