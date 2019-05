Nur 1:1 in Duisburg : U19 bringt sich um den verdienten Lohn

Mönchengladbach Trotz zahlreicher Top-Chancen gelang den Gladbachern nur ein Tor, dann mussten sie kurz vor Schluss den Ausgleich hinnehmen. Trainer Thomas Flath war mit der spielerischen Leistung aber sehr zufrieden.

(api) Trotz eines fußballerisch sehr guten Auftritts musste sich die U19 der Borussen mit einem Punkt zufrieden geben. Im A-Junioren-Bundesliga-Duell beim MSV Duisburg reichte es nur zu einem 1:1. „Wir haben tollen Fußball gespielt, hatten unglaublich viele Chancen und hätten das Spiel klar gewinnen müssen“, sagte Trainer Thomas Flath. „Ich habe mich über die spielerische Leistung sehr gefreut. Aber ich ärgere mich sehr über das Ergebnis.“ Schon nach zehn Minuten ging Gladbach in Führung. Jonas Pfalz traf nach Vorarbeit von Conner Noß mit einem flachen Schuss ins lange Eck. Weitere Treffer wollten für den Fohlennachwuchs aber nicht fallen. Mawerick Dreßen (31.) scheiterte an der Latte und kurz vor der Halbzeit am MSV-Torwart Marvin Gomoluch.

In der zweiten Halbzeit traf Dreßen erneut an der Latte. So erging es auch Julien Niehues bei einem Kopfball (73.). So kam es wie es kommen musste: Fünf Minuten vor Schluss kamen die Duisburger zum Ausgleich. Lukas Steinrötter köpfte den Ball nach einer Ecke ins Tor der Borussen, die auch danach ließen weitere Chancen ungenutzt. „Es gehört zum Lernprozess für die Jungs, dass bei aller fußballerischer Klasse immer auch die letzte Konsequenz mit dabei sein muss“, sagte Flath.