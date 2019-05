Spagat zwischen Erwartungshaltung und Nüchternheit : Borussia sucht sich selbst

Meinung Mönchengladbach Das Bild, das Borussia von sich vermitteln möchte, passt oft nicht zu dem, das das Umfeld erwartet. So befindet sich der Verein im Spannungsfeld zwischen „viel wollen“ und „nicht zu viel erwarten“.

Was ist Borussia Mönchengladbach heute? Die Antwort auf diese vermeintlich simple Frage ist nicht so einfach. Weil es diese eine Antwort nicht gibt. Stattdessen existieren verschiedene Antwortmöglichkeiten, die je nach Saisonzeitpunkt zutreffen können, aber deren ständig wechselnde Abfolge es schwierig macht, eine jederzeit treffende zu finden. Borussia sucht sich selbst. Die Europapokalteilnahmen der vergangenen Jahre sowie die Etablierung als Team der oberen Tabellenhälfte haben Geister gerufen, die der Verein nicht mehr los wird. Und so ergeben die eigene, bodenständige Zielsetzung, die Leistung der Mannschaft, die Erwartungshaltung im Umfeld und die finanziellen Möglichkeiten nach außen hin nur selten ein stimmiges Gesamtbild.