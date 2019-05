Gericht in Mönchengladbach : Prozess wegen Vergewaltigung im Borussia-Fan-Zug beginnt am Freitag

Mönchengladbach Im April 2018 soll eine junge Frau in einem Zug voller Fußballfans vergewaltigt worden sein. Am Freitag startet der Prozess gegen den mutmaßlichen Täter. Er wurde bereits einmal wegen Vergewaltigung verurteilt.

Diese mutmaßliche Vergewaltigung in einem Fan-Zug hatte bundesweit für Schlagzeilen gesorgt: Eine junge Frau soll auf der Rückfahrt von einem Fußball-Bundesligaspiel im April 2018 von einem Mann in der Zugtoilette sexuell missbraucht worden sein. Rund ein Jahr danach beginnt am Freitag vor dem Amtsgericht Mönchengladbach der Prozess gegen den schon vorher in einem anderen Fall rechtskräftig verurteilten Vergewaltiger. Wegen damaliger Verzögerungen beim Amtsgericht Mönchengladbach hatte er zum Tatzeitpunkt seine Freiheitsstrafe noch nicht angetreten.