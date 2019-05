Museumseröffnung in Mönchengladbach : Legenden gefällt Borussias Schatzkammer

Foto: Karsten Kellermann 14 Bilder Borussia eröffnet die „Fohlenwelt“.

Mönchengladbach Vor 400 Gästen wurde das neue Museum, die „Fohlenwelt“, eröffnet. Es gibt hunderte Exponate aus fast 120 Jahren Klub-Geschichte zu sehen. Vom Pfostenbruch über den Büchsenwurf bis zum jüngsten Spiel.

Am Freitagabend um 19.34 Uhr begann für Borussia ein neues Kapitel ihrer seit 1900 immer weiter wachsenden Vereinsgeschichte — und das hängt genau mit dieser zusammen. Da eröffneten nämlich die Legenden Günter Netzer, Jupp Heynckes, Lothar Matthäus, Berti Vogts sowie die aktuellen Verantwortlichen Rainer Bonhof, Max Eberl und Rolf Königs, wie auch Spieler Christoph Kramer per Fingerdruck auf ein Tablet das neue Museum des Fußball-Bundesligisten im Borussia-Park. Es befindet sich im Erdgeschoss des vor drei Monaten eingeweihten Gebäudes „Borussia 8 Grad“ und ist ab Sonntag täglich für jedermann geöffnet.

Am Freitag war der erste Rundgang in der neuen „Fohlenwelt“ 400 geladenen Gästen vorbehalten, darunter die lokale Prominenz um Oberbürgermeister Hans Wilhelm Reiners, aber eben auch nahezu alle lebenden Legenden der Borussen. Aus dem Kreise der besten Spieler der Klub-Geschichte sollten auch diejenigen kommen, die das neue Museum eröffnen. Denn ohne sie und ihre Leistungen in der Vergangenheit gäbe es die neue Räumlichkeit, die hunderte Exponate auf 1150 Quadratmetern umfasst, gar nicht.

Borussias Rekordtorschütze und Trainer-Legende Jupp Heynckes war wie alle der rund 400 geladenen Gäste begeistert von der „Fohlenwelt“. Foto: Reichartz,Hans-Peter (hpr)

Info Bei RP Online gibt es viele Bilder von der Eröffnung Zitat „Wir wollen unsere Vergangenheit und unsere Geschichte erzählen. Wir wollen Borussia für jedermann erlebbar machen“, sagte Borussias Präsident Rolf Königs über die Fohlenwelt. RP Online Auf unserer Internetseite finden Sie viele Fotos und ein Video unter www.rp-online.de/mönchengladbach

Die Geschichte ihres Klubs, vom Entstehen der Borussia Ende des 19. Jahrhunderts über die erfolgreichen 70er-Jahre bis zur 0:1-Niederlage beim VfB Stuttgart am vergangenen Wochenende, erkundeten die Borussia-Legenden am Freitagabend. „Das größtmögliche Kompliment von mir. Das Museum ist überwältigend geworden“, sagte Netzer, der wie viele der Borussia-Helden früherer Zeiten am Samstag beim Spiel gegen 1899 Hoffenheim im Stadion sein wird. Wenn am Sonntag auch der normale Publikumsverkehr startet, werden am Schluss des Rundgangs die Höhepunkte dieses Spiels gezeigt.

Um die Ausstellung immer wieder zu aktualisieren und auf dem Laufenden zu halten, wurde nämlich ein großes Augenmerk auf digitale Inhalte gelegt. So kann man sich auf Monitoren beispielsweise alle aufgezeichneten Tore der Borussen ansehen, seine Topelf der Vereinshistorie zusammenstellen oder Teil einer imaginären Pressekonferenz sein.

Günter Netzer unterschrieb wie alle Borussia-Legenden auf der „Fohlenwelt“-Wand. Foto: Reichartz,Hans-Peter (hpr)

Doch die großen Höhepunkte der Ausstellung sind die geschichtsträchtigen Exponate, die Borussia zu dem gemacht haben, was sie heute ist: ein Traditionsverein mit einer einzigartigen Geschichte. Der Pfostenbruch von 1971 wurde nachgebaut, die Cola-Dose vom Büchsenwurf im gleichen Jahr ist ausgestellt, ebenso der Ballon d’Or von Allan Simonson aus dem Jahr 1977. „Die Trophäe hat in dem Museum einen guten Platz gefunden“, sagte der Däne. Man bekommt einen Einblick in die nachgebaute Kabine der Borussen, kann in die Spinde der ehemaligen und aktuellen Stars blicken. Lars Stindl stellte dafür sogar den Ball aus dem Europa-League-Spiel 2017 gegen Florenz zur Verfügung, als er einen Hattrick erzielte.