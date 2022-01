Statistik aus Mönchengladbach : Das sind die beliebtesten Vornamen für Kinder

Fast 4700 Kinder kamen im vergangenen Jahr in Mönchengladbach zur Welt. Bestimmte Vornamen kamen besonders häufig vor. Foto: dpa/Fabian Strauch

Mönchengladbach Im vergangenen Jahr sind 4649 Babys auf den Mönchengladbacher Geburtsstationen zur Welt gekommen. Ein neuer Rekord. Jedes von ihnen hat mindestens einen Vornamen bekommen. Welche am häufigsten vorkamen.

Wenn Eltern ein Baby erwarten, sollten sie sich den Vornamen, den das Kind bekommen soll, gut überlegen. Schließlich wird er das Mädchen oder den Jungen ein Leben lang begleiten. Manche Mütter und Väter sollen sich, so ist zu hören, aus einem ganz anderen Grund bereits vor der Geburt auf einen Vornamen festlegen: Dann könnten sie sich nämlich auf Wartelisten für begehrte Kita-Plätze setzen lassen. Ob es so etwas auch in Mönchengladbach gibt, ist unbestätigt.