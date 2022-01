Coronafälle in der Mannschaft : Heimspiel des TV Korschenbroich fällt erneut aus

Handball-Regionalliga Mehrere Spieler des TV Korschenbroich sind bei einer PCR-Testung positiv auf Corona getestet worden. Damit muss der Regionalligist zum zweiten Mal in Folge ein Heimspiel verlegen.

(dbr) Für den TV Korschenbroich steht das nächste ungeplante freie Wochenende an: Nachdem das Heimspiel gegen die HG Remscheid am vergangenen Wochenende aufgrund mehrerer Verdachtsfälle kurzfristig abgesagt wurde, muss nun auch die Begegnung am Samstag zu Hause gegen die HSG Siebengebirge verlegt werden, wie der Verein mitteilte. „Nachdem wir uns am vergangenen Wochenende aus Vorsicht für eine kurzfristige Absage entschieden haben, sind unsere Hoffnungen leider nicht erfüllt worden. Bei gleich mehreren Spielern wurde eine Corona-Infektion nach dem jeweiligen PCR-Test festgestellt“, sagte der Sportliche Leiter des TVK, Klaus Weyerbrock, und fügte an: „Den betroffenen Spielern geht es glücklicherweise gut.“ Der Verein wies noch einmal darauf hin, dass alle Spieler in der Mannschaft mindestens geimpft und größtenteils bereits geboostert seien.