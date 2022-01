Neue Hinweise : 14-Jährige aus Mönchengladbach weiterhin vermisst

Mönchengladbach Im Rahmen der Öffentlichkeitsfahndung nach der vermissten Naia K. hat die Polizei Mönchengladbach neue Hinweise erhalten. Die 14-Jährige hält sich mit hoher Wahrscheinlichkeit im Raum Trier auf.

Die Suche nach Naia K. geht weiter. Das Mädchen hatte am 3. Dezember ihren Unterbringungsort in Mönchengladbach verlassen und gilt seitdem als vermisst. Am 20. Dezember hatte die Polizei eine Öffentlichkeitsfahndung gestartet. Zunächst gab es Hinweise, dass sich die Teenagerin im Raum Trier aufhalten könnte, dann führten mögliche Spure nach Saarbrücken. Nun geht die Polizei davon aus, dass sich das Mädchen mit hoher Wahrscheinlichkeit wieder im Raum Trier befindet. Außerdem soll sie ihr Äußeres verändert haben. Sie dürfte also nicht mehr so aussehen wie auf dem Foto.