Kampf um die Champions League : Gladbach setzt auf den Faktor Rose

Marco Rose will mit Gladbach in die Königsklasse. Foto: dpa/Marius Becker

Mönchengladbach Anders als vergangene Saison will Borussia Mönchengladbach die Champions League nicht verpassen. Die Ausgangslage vor dem 26. Spieltag ist nahezu identisch mit der am selben Spieltag 2018/19. Warum es diesmal besser laufen könnte.

Es gibt aber Gründe, die dafür sprechen, dass es dieses Mal klappt mit der Champions League. Der Spielplan der Borussen, der sie beim Restart am Samstag zu Eintracht Frankfurt (18.30 Uhr) führt, ist im Vergleich zum Rivalen Leverkusen zumindest auf dem Papier leichter. Doch das ist keine Garantie, weil es nach so langer Pause auf gewisse Weise auch ein Neustart ist. Dennoch sagt Rose: „Wir können auf vielen Dingen aufbauen.“

Er hat seinem Team das „Wir wollen Spiele gewinnen“ als Mantra eingebläut, er will auch nicht nach hinten schauen und Platz vier verteidigen, sondern nach oben: Was ist noch möglich? Mit diesem Ansatz ist Rose selbst ein wichtiger Faktor im Rennen um die Qualifikation für die Königsklasse.

Borussia hat ihre Spieler während der Quaratäne-Zeit in der so genannten Europapokal-Etage des vereinseigenen Hotels untergebracht. Dort wird in den Zimmern an große internationale Abende der Gladbacher erinnert. Das stimuliert. In Frankfurt soll am Sonntag der erste Schritt gemacht werden, die Champions-League-Chance dieses Mal zu nutzen.