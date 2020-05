ARD

Die Sportschau im Ersten wird am Samstag ab 18 Uhr weiterhin wie gewohnt die Highlights der 15.30-Uhr-Spiele aus der Bundesliga sowie Zusammenfassungen aus der 2. Bundesliga und 3. Liga zeigen. Die Berichte von den Sonntagsspielen folgen am Sonntagabend ab 21.15 Uhr in den dritten Programmen.