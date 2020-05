Borussia-Trainer hat keine Lust auf Dauer-Nörgler : „... dann kann ich das Toreschießen gleich verbieten“

Mönchengladbach Das DFL-Konzept sieht vor, dass die Spieler sich beim Torjubel nicht mehr Umarmen oder Abklatschen. Marco Rose hat das mit Borussias Profis besprochen. Er hofft aber, dass die Kritiker nicht nur darauf warten, dass jemand etwas falsch macht.

In der Politik und Gesellschaft gibt es nach wie vor viele Kritiker vor dem Neustart der Fußball-Bundesliga. Dass es im Spielbetrieb einfach nicht möglich ist, die Abstandsregeln einzuhalten, ist ein Punkt, der immer wieder angeführt wird. Wo es aber möglich ist, sollen die Profis, so steht es auch im DFL-Konzept beschrieben, die Distanz auch zu ihren Kollegen wahren. Auch für den Torjubel soll das gelten, da soll es eben keine Umarmungen oder andere Berührungen wie im Normalfall geben.

Borussias Trainer Marco Rose weiß um diese Besonderheit und hat seine Spieler darauf eingestellt. „Wahrscheinlich werden wir keine normalen Torjubel mehr sehen. Ich denke aber, dass dadurch einige nette Anekdoten zum Schmunzeln zu sehen sein werden. Wir haben darüber gesprochen, wie alle anderen Klubs sicherlich auch, und werden das runterfahren. Die Jungs werden sich da sicher etwas einfallen lassen“, sagte der 43-Jährige. Ihm sei aber auch bewusst, dass es wohl zu Momenten kommen wird, in denen die Spieler aus der Emotion heraus nicht an die Vorgaben denken. Dann könnte wieder die Stunde der Dauer-Nörgler schlagen. „Aber ich hoffe auch, dass einige Leute nicht ständig auf Fehler warten. Es ist möglich, dass auch mal ein Tor fällt, dass einen so unglaublich glücklich macht, dass man seine Gefühle rauslässt und jemanden berührt“, sagte Rose und stellte klar: „Wenn ich meine Jungs darauf einstelle, dass sie an die Wand gestellt werden, wenn sie einen Fehler machen, kann ich das Toreschießen gleich verbieten.“