Borussias Startelf in Frankfurt : Embolo und Strobl mit guten Chancen

Mönchengladbach Stürmer Breel Embolo hat mit seinem starken Auftritt im Geisterderby gegen Köln am 11. März und zuletzt im Training Marco Rose beeindruckt. Darum wird der Schweizer wohl in Frankfurt beginnen. Tobias Strobl dürfte Denis Zakaria ersetzen.

Breel Embolo hat zuletzt viel richtig gemacht. Vor allem im Derby gegen den 1. FC Köln (2:1), Borussias letztem Spiel vor dem Corona-Lockdown. Da war er mit einem Tor und einer Vorlage der Held des ersten Geisterspiels der Bundesliga-Geschichte. So etwas macht Eindruck. Auch bei seinem Trainer Marco Rose. Der war in den vergangenen Tagen auf der Suche nach den elf Männern, die er für am besten geeignet hält, um das erste Spiel nach der Pause, das am Samstag um 18.30 Uhr bei Eintracht Frankfurt ist, erfolgreich zu gestalten. Embolo wird dazu gehören. Denn er hat offenbar den guten Eindruck, den er hinterlassen hat, in den Tagen der Vorbereitung nochmal unterstrichen. Rose spricht normal nicht viel über seine Aufstellungspläne. Nun kam Embolo in den Genuss, vom Trainer quasi hoch gelobt zu werden. „Im Derby hat er sich nachhaltig empfohlen. Breel hat aber auch in der Vorbereitung sehr gut gearbeitet, jede Einheit mitgemacht und ist topfit. Er darf sich in Frankfurt wirklich gute Chancen ausrechnen“, sagte Rose.