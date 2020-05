Am Samstag in Frankfurt : So gut ist Borussia für den Bundesliga-Restart gewappnet

Am Samstag in Frankfurt

Mönchengladbach Marco Rose hat Borussia auf den Bundesliga-Restart eingestellt. Es geht für den Trainer nicht nur darum, die Situation anzunehmen und die sportliche Ziele zu verfolgen, sondern auch darum, Spaß zu haben und gemeinsam eine gute Zeit zu haben.

Das Warten hat ein Ende. Am Samstag spielt Borussia erstmals seit dem 11. März wieder in der Bundesliga. Um 18.30 Uhr ist der Anstoß des Topspiels bei Eintracht Frankfurt. Auch wenn die Tatsache, dass die restlichen Partien der Saison ohne Zuschauer stattfinden werden, stört, so wird es ein Moment sein, auf den die Gladbacher hingefiebert und -gearbeitet haben. „Das war schon eine Herausforderung. Aber die Jungs haben in dieser Phase alle mitgezogen. Wir haben uns auf die Situation einstellen können und freuen uns, dass es nun losgeht“, sagt Marco Rose. Der Trainer hat alles Mögliche getan, damit sein Team bereit ist für die letzten neun Spielen dieser ungewöhnlichen Saison.