Gegen Leverkusen, Bremen und Union : DFL terminiert Borussias nächste Partien

Oscar Wendt traf im Hinspiel in Leverkusen zum 1:0. Am Samstag, den 23. Mai könnte er das wiederholen. Foto: Dirk Päffgen/Dirk Päffgen (dirk)

Mönchengladbach Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat die kommenden drei Bundesliga-Spieltage terminiert. Borussias Topspiel gegen Bayer Leverkusen wird nächste Woche Samstag um 15.30 Uhr in der Konferenz live im Free TV zu sehen sein.

Nachdem in der vergangenen Woche der Grundstock für den Spielplan der restlichen Bundesliga-Saison festgelegt wurde, hat die Deutsche Fußball Liga (DFL) nun auch die nächsten drei Spieltage fest terminiert. Borussia trifft dabei auf Bayer Leverkusen, auswärts auf Werder Bremen und wiederum zu Hause auf Union Berlin.

Erfreulich für alle Fans, die den Bezahlsender Sky nicht abonniert haben, ist, dass ausgerechnet das vielleicht vorentscheidende direkte Duell der Champions-League-Aspiranten Borussia und Bayer Leverkusen im Free TV zu sehen sein wird. Die DFL hat die Partie auf Samstag, den 23. Mai, um 15.30 Uhr angesetzt. Da Sky die Konferenz in dieser und nächster Woche im frei empfangbaren Fernsehen auf seinem Nachrichtensender Sky Sport News HD überträgt, können alle Borussia-Fans das Spiel also zumindest in der Konferenz live verfolgen.