Gute Zahlen bei Gladbach : Warum Standards für Borussia eine entscheidende Rolle spielen werden

Mönchengladbach Tore nach ruhenden Bällen werden beim Neustart besonders wichtig sein. Denn das raffinierte Spiel dürfte eher schwer fallen. Wir schauen, wie gut Borussia für die Situation gewappnet ist.

Gerade in der anstehenden Spielphase, in der das raffinierte Spiel vermutlich weniger zu sehen sein wird, könnte das den Borussen zum Vorteil werden. Denn wenn es spielerisch nicht rund läuft, kann ein Standard, sei es ein Freistoß oder eine Ecke, den Weg zum Tor doch deutlich erleichtern.

Die seit dem Abgang des Kunstschützen Juan Arango andauernde Schwäche bei direkten Freistößen wäre in dem Zuge vielleicht mal zu überwinden. Alassane Plea verwandelte als einziger beim Sieg in Mainz fast direkt. 15 Versuche gab es insgesamt.

In der Abwehr von Standards machten die Borussen bislang einen guten Job. Nur zwei Gegentore gab es in der Liga nach Freistößen der Gegner. Auch die drei Gegentore nach Ecken sind angesichts der 74 Versuche, die Borussia den Kontrahenten erlaubte, im Rahmen. Gerade am Samstag in Frankfurt wird es da auf Stabilität ankommen, die Hessen haben zehn ihrer 38 Tore nach einer Ecke erzielt.