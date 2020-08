Plea, Thuram und Zakaria : So plant Borussia im Trainingslager mit den verletzten Spielern

So plant Borussia im Trainingslager mit den verletzten Spielern

Borussias Spieler am Montag im Trainingslager in Harsewinkel. Foto: Dirk Päffgen

Mönchengladbach Alassane Plea wird in Gladbach behandelt und reist nach. Die übrigen prominenten Verletzten der Borussen, Denis Zakaria, Marcus Thuram und Laszlo Bénes, werden im Trainingslager in Harsewinkel aufgebaut.

Alassane Plea ist nicht mitgereist ins Trainingslager der Borussen in der Klosterpforte. Der französische Stürmer ist in Mönchengladbach geblieben, dort wird er im Medical Park behandelt. Am Tag vor dem Spiel gegen Verl hatte er sich die Muskelverletzung zugezogen, die ihn nun vom Training abhält. Wie lange er fehlt, ist aktuell nicht absehbar.