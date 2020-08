Borussia im Trainingslager : „Wer das Zimmer von Ronaldo bekommen hat? Natürlich Christoph Kramer!“

Harsewinkel Borussia ist im Trainingslager in der Klosterpforte in Harsewinkel angekommen. Dort residierte Portugals Nationalteam während der WM 2006. Teammanager Christofer Heimeroth erklärt das Trainingslager.

Für Borussias Fußballer hat das Trainingslager in der Klosterpforte in Harsewinkel am Montag begonnen. Sie residieren in einem Haus mit fußballhistorischer Bedeutung. Das Sporthotel, das zur Anlage gehört, wurde 2006 zur Weltmeisterschaft gebaut. Dort wohnte während des Turniers, das für das deutsche Team zum Sommermärchen wurde, Portugals Nationalteam. Der großartige Luis Figo war dabei. und auch der junge Cristiano Ronaldo, für den erste die erste WM-Teilnahme war. Das portugiesiche Team unterlag vor 14 Jahren dem deutschen mit 1:3 im Spiel um den dritten Platz.