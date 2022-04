Vorbereitung auf den SC Freiburg : Borussia startet ohne fünf Profis in die Trainingswoche

Foto: Dirk Päffgen/Dirk Paeffgen (dirk) 35 Bilder Alle Verletzungen und Ausfälle bei Borussia Mönchengladbach

Mönchengladbach Ohne fünf Profis hat Borussia Mönchengladbach nach der Derbypleite das Training aufgenommen. In Rocco Reitz und Torben Müsel konnte Trainer Adi Hütter allerdings zwei Rückkehrer begrüßen. Gute Nachrichten gibt es zudem von Manu Koné.

Nein, Borussia Mönchengladbach hat noch keinen Spieler für die neue Saison verpflichtet, und trotzdem sind zwei Sommer-Zugänge schon da: Rocco Reitz und Torben Müsel trainieren ab sofort wieder am Borussia-Park. Für das Duo, das seit Januar bei der VV St. Truiden und der KAS Eupen aktiv war, ist die Saison in Belgien bereits beendet. Für die Play-offs, die dort noch ausgespielt werden, haben sich weder Eupen noch St. Truiden qualifiziert.

Zwar sind Reitz und Müsel in dieser Saison nicht mehr für Borussia spielberechtigt, sie können sich allerdings jetzt schon wieder für die neue Spielzeit empfehlen. Am Dienstag, drei Tage nach Borussias 1:3-Pleite im Derby gegen den 1. FC Köln, nahmen beide an der rund 90-minütigen Einheit teil.

Das galt unter anderem nicht für Matthias Ginter, der gegen Köln einen „Schlag auf die Sohle“ abbekommen hatte und daraufhin noch vor der Halbzeit ausgewechselt werden musste. Auch Laszlo Bénes, der sich kurz nach seiner Einwechslung eine Oberschenkelzerrung zugezogen hatte, fehlte zu Beginn der Trainingswoche, in der der Fokus auf dem Auswärtsspiel am Samstag (15.30 Uhr, Sky) beim SC Freiburg liegt. „Bei Laci und Matze müssen wir abwarten, wie es sich in den nächsten Tagen entwickelt“, sagte Hütter.

Ebenfalls nicht mittrainieren konnte Marcus Thuram, bei dem laut Hütter noch ein Kontroll-MRT aussteht. Am Samstag humpelte er über das Stadiongelände, weshalb ein Einsatz in Freiburg unwahrscheinlich ist. Entwarnung gibt es bei Mittelfeldspieler Manu Koné. Der Franzose war gegen Köln umgeknickt, machte das Training am Dienstag aber komplett mit.

Foto: dpa/Marius Becker Infos Reaktionen der Borussia-Fans auf die Derby-Pleite

Etwas dynamischer als zuletzt sah das Programm von Marvin Friedrich aus, der in einer individuellen Einheit zumindest wieder ein paar Sprints einbauen konnte. Am Mittwoch soll der Winter-Zugang wieder am Mannschaftstraining teilnehmen können. Mamadou Doucouré, der am Samstag beim 1:1 der U23 bei Rot-Weiss Essen eine Halbzeit lang spielte und der noch geschont werden könnte, erschien erst gar nicht auf dem Platz.

Dort absolvierten die 19 Feldspieler zwei verschiedene Spielformen: Zunächst stand ein Acht-gegen-Acht auf vier Mini-Tore an. Reitz, Müsel und Noß waren dabei unter anderem als Überzahlspieler aktiv und durften von der ballführenden Mannschaft angespielt werden. Beim anschließenden Abschlussspiel auf zwei große Tore im Neun-gegen-Neun behielt Müsel diese Rolle.