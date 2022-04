Ginter trainiert individuell : Borussia fehlt ein Trio ganz sicher beim SC Freiburg

Mönchengladbach Matthias Ginter ist am Donnerstag auf den Trainingsplatz zurückgekehrt, für den Innenverteidiger reichte es aber nur zu einer individuellen Einheit. Neben ihm wird Trainer Adi Hütter auf zwei weitere Profis beim Spiel in Freiburg verzichten müssen. Ein anderer trainiert immerhin wieder mit dem Team.

Eine knappe halbe Stunde nach Trainingsbeginn machten die Teamkollegen Platz für Matthias Ginter. Nach einer etwas längeren Aufwärmphase als gewöhnlich, bei der die Gladbacher Profis auch einige Teamspiele absolvierten, wurde die Athletikfläche frei für Ginter, der am Donnerstagvormittag eine individuelle Einheit am Borussia-Park absolvierte. Der Innenverteidiger hatte am vergangenen Samstag im Derby gegen den 1. FC Köln (1:3) einen Schlag auf die Sohle erhalten und war daraufhin kurz vor der Pause ausgewechselt worden.

Indes sorgt die Rückkehr auf den Trainingsplatz nun nicht dafür, dass der Nationalspieler noch eine Option für das kommende Bundesligaspiel beim SC Freiburg am Samstag (15.30 Uhr/Sky) werden könnte. „Bei Matthias Ginter habe ich keine Hoffnung, was das Spiel in Freiburg angeht. Er hat bislang nicht mit der Mannschaft trainiert, deswegen ist er auch kein Thema für das Wochenende“, sagte Trainer Adi Hütter am Donnerstag auf der Pressekonferenz.

Ebenso ganz sicher kein Thema für die Partie im Breisgau sind Laszlo Bénes und Marcus Thuram, die aufgrund muskulärer Probleme auch noch am Donnerstag beim Training fehlten. „Sie werden nicht dabei sein“, bestätigte Hütter. Dafür ist – wie vom Gladbacher Trainer in den vergangenen Tagen schon angekündigt – Marvin Friedrich zurück im Mannschaftstraining. Der Verteidiger hatte nach einem Darminfekt und einer Corona-Infektion zuletzt wegen auffälliger Blutwerte aussetzen müssen. Die Pause war indes so lange, dass er nun noch kein Kaderkandidat für das Spiel in Freiburg sein dürfte.

Mit den übrigen 19 Feldspielern, die Hütter am Donnerstag zur Verfügung standen, absolvierte Friedrich nach der Aufwärmphase und einem Fünf-gegen-Zwei noch ein wenig Torschusstraining. Es galt, Flanken mit einem Ballkontakt zu verwerten. Standardtraining gehörte indes nicht zum Tagesprogramm. Trotzdem dürfte es auf der Wochen-Agenda der Gladbacher stehen – angesichts der großen Stärke Freiburgs bei ruhenden Bällen und den schmerzhaften Erfahrungen beim 0:6 im Hinspiel, als es vier Gegentore nach Standards gab.