Borussia will sich weiter steigern : Rose kündigt Ziel-Gespräche im Trainingslager an

Mönchengladbach Marco Rose hat angekündigt, dass Borussia im Trainingslager nicht nur an sportlichen Dingen arbeiten wird, sondern die Zeit auch nutzt, um sich ausgiebig über die Herangehensweise an die kommende Saison zu sprechen.

In der kommenden Woche will Borussia den Grundstein dafür legen, die nächste Saison ähnlich erfolgreich zu bestreiten wie die vergangene. Während es in der Liga darum gehen wird, möglichst an die Performance der ersten Spielzeit unter Trainer Marco Rose anzuknüpfen, als Gladbach als Vierter direkt in die Champions League einzog, wird es in den Pokal-Wettbewerben sicher so sein, dass sich das Team verbessern will. In der Europa League flog Borussia in der Gruppenphase aus, im DFB-Pokal war schon nach der zweiten Runde Schluss. Damit das besser wird, wird Rose mit seinen Spielern hart daran arbeiten, die Automatismen weiter zu verbessern und die Gladbacher körperlich bestmöglich vorbereiten. Doch die Zeit im Trainingslager im ostwestfälischen Harsewinkel werden die Borussen nicht nur auf dem Platz nutzen, sie werden sich auch darauf einschwören, was sie wollen.