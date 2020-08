Trainer Rose bestätigt : Borussia verpflichtet Valentino Lazaro

Mönchengladbach Valentino Lazaro wechselt zu Borussia. Das bestätigte Trainer Marco Rose unserer Redaktion. Die Gladbacher leihen den 24-Jährigen von Inter Mailand aus, es gibt auch eine Kaufoption. Im Trainingslager soll der Ex-Herthaner ins Training einsteigen.

Schon vor einem Jahr war Gladbach an Lazaro interessiert, finanziell war ein Transfer aber nicht zu stemmen, weshalb es keine intensiven Verhandlungen gab. Nun öffnete sich die Tür, weil der österreichische Nationalspieler ein Seuchenjahr hinter sich hat und keine große Rolle in den Planungen von Inter spielte. Lazaro verletzte sich in der Sommer-Vorbereitung, kam dann kaum zum Zuge in Mailand, wechselte dann für die Rückrunde in die englische Premier League zu Newcastle United, wo die Corona-Pause dazwischen kam. Auch in England wurde Lazaro nicht glücklich – auch deswegen geht er zurück in die Bundesliga, wo er bei Hertha BSC von 2017 bis 2019 in 65 Pflichtspielen fünf Tore erzielte und 13 Treffer vorbereitete. In diesen zwei Jahren gehörte Lazaro zu den besten Spielern der Berliner und empfahl sich für größere Klubs und erspielte sich einen Platz in der Nationalmannschaft seines Heimatlandes.