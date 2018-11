Borussias Stürmer nachnominiert : Deschamps holt Plea in die Equipe Tricolore

Alassane Plea wurde für Frankreichs Nationalteam nachnominiert. Foto: dpa/Carmen Jaspersen

Alassane Pleas starke Leistungen für Borussia Mönchengladbach machen sich bezahlt. Nationaltrainer Didier Deschamps hat den Angreifer erstmals in den Nationalmannschaftskader von Weltmeister Frankreich berufen.

Plea hat schon für Frankreich gespielt. Aber nur in den Nachwuchs-Nationalteams. Für einen Einsatz im A-Team des Weltmeisters hat es für Borussias Stürmer noch nicht gereicht bisher, ungeachtet seiner Tore für OGC Nizza in den vergangenen beiden Spielzeiten.

Was für eine Woche für @alassane_plea. Erst der Dreierpack gegen @werderbremen und jetzt das: Borussias Torjäger ist für die beiden Länderspiele der @equipedefrance 🇫🇷 gegen die Niederlande 🇳🇱 (16.11.) und Uruguay 🇺🇾(20.11.) nachnominiert worden. Herzlichen Glückwunsch! 👍 pic.twitter.com/nATI2CNKNS — Borussia (@borussia) 12. November 2018

Den Job in der Bundesliga wollte er auch nutzen, um Werbung in eigener Sache zu machen. Plea ist ein bescheidener Mensch, keiner, der lauthals etwas einfordert. Doch die Sprache, die er versteht, hat er mit einem Ausrufezeichen versehen: Er hat in zwölf Pflichtspielen in Deutschland elf Tore erzielt, zuletzt drei beim 3:1-Sieg der Borussen in Bremen.

Die Botschaft ist bei Trainer Didier Deschamps angekommen. Nachdem Alexandre Lacazette vom FC Arsenal in London seine Teilnahme am Nations-League-Spiel am Freitag in den Niederlanden und das Freundschaftsspiel gegen Uruguay (20. November) absagen musste in Absprache mit den Ärzten seines Arbeitgebers, wurde Plea am Montag kurzfristig nachnominiert. Damit steht er vor seinem Länderspieldebüt. Der französische Verband teilte das via Twitter mit. Den Tweet wird sich Plea sicher abgespeichert haben.

Er hat sich die Nominierung redlich verdient. Mit seinen Toren hat er wesentlich zum sportlichen Aufschwung am Niederrhein beigetragen. Und wer einer der besten Torschützen der Bundesliga ist, ist auch einer, der der „Equipe Tricolore“ helfen kann.