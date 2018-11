Borussias Kapitän an zwei Toren beteiligt : Stindls starkes Jubiläum

Borussias Kapitän Lars Stindl (rechts) behauptet im Spiel beim SV Werder Bremen gegen Niklas Moisander den Ball. Auch das gehört zu den Stärken des 30-Jährigen. Foto: Dirk Päffgen

Bremen Borussias Kapitän Lars Stindl hat beim 3:1-Sieg in Bremen sein 250. Bundesligaspiel gemacht. Es war ein erfolgreiches Jubiläum. Der Stürmer war an zwei Toren direkt beteiligt.

Die Zahl machte Lars Stindl stolz: 250. So viele Bundesligaspiele hat der 30-Jährige nun für Hannover 96 und Borussia absolviert, dabei hat er 48 Tore geschossen und 47 vorbereitet. Diese Zahlen beschreiben aber nicht annähernd den Wert, den Stindl für Borussia hat, für die er inzwischen 96-mal (39 Tore, 31 Assists) aufgelaufen ist. Der gebürtige Speyerer ist Kapitän, Führungsspieler und ein Fixpunkt der Offensive.

Seit er zurück ist nach seinem vergangene Saison erlittenen Syndesmosebandriss war er in fünf Spielen an acht Toren beteiligt: Er bereitete Alassane Pleas 1:0 beim 3:0 in München vor, traf dort selbst zum 2:0, leistete die Vor-Asissts zu den ersten drei Treffern beim 4:0 gegen Mainz, holte beim 1:3 in Freiburg den Elfmeter heraus, den Thorgan Hazard verwandelte und hatte nun auch in Bremen beim 3:1-Sieg bei zwei Toren seine Füße im Spiel. Erst zog er aus mehr als 25 Metern ab, der geblockte Schuss landete bei Plea, der das 1:0 erzielte. Dann beschäftigte Stindl im Doppelpass mit Hazard so lange die linke Bremer Seite, bis Jonas Hofmann und Oscar Wendt auf der anderen Seite nachgerückt waren und so Pleas drittes Tor einleiten konnten.

Info Torhüter Tobias Sippel hat jetzt einen Sohn Torwart Tobias Sippel ist zum ersten Mal Vater geworden. „Voller Stolz darf ich euch mitteilen, dass meine Frau Sandra heute Morgen unseren Sohn gesund zur Welt gebracht hat. Mutter und Kind sind wohlauf“, schrieb Borussias Nummer zwei am Sonntag bei Instagram. Das Foto dazu zeigt ihn mit dem Nachwuchs.

Die Aufzählung verdeutlicht: Es passt zwischen dem Franzosen und Stindl. In Freiburg gab es erst Probleme, nachdem Plea zur Pause angeschlagen raus musste. So musste Borussias Kapitän 90 Minuten ran, was sein Trainer Dieter Hecking nach der 130 Tage dauernden Verletzungspause vermutlich nicht vorgehabt hatte. Stindl soll möglichst behutsam wieder komplett aufgebaut werden, deswegen bewegen sich seine Einsätze derzeit meist im Bereich von 65 bis 70 Minuten. Ausnahmen waren das Spiel in Freiburg und das darauf folgende gegen Fortuna Düsseldorf, wo er nur für die letzten fünf Minuten kam. Auch für die Nationalmannschaft, für die Stindl bislang in elf Einsätzen vier Tore schoss, ist er deshalb noch nicht wieder ein Thema, er arbeite aber daran, wieder dorthin zurückzukommen, sagte Borussias Manager Max Eberl bei Sport1.

Fast 29 Jahre war Stindl bereits bei seinem Debüt im Juni 2017 unter Joachim Löw, der Bundestrainer schätzt an ihm unter anderem das, was Freiburgs Trainer Christian Streich als „schwimmen zwischen den Linien“ bezeichnet hat: Sich aus dem Zentrum zurückfallen lassen, um Bälle zu fordern und sie weiterzuleiten. „Um ein bisschen Gefühl für den Ball und die Position zu bekommen, ist es immer mal ganz gut, ein bisschen auszuweichen und die Räume zu suchen“, erklärte Stindl dieses Stilmittel. Das funktionierte im Breisgau nach der Pause nicht mehr, Stindl leitete mit einem Ballverlust bei genau diesem „schwimmen“ sogar das Gegentor zum 1:2 ein. Ein Grund dafür, dass das sonst so probate Mittel dann nicht mehr funktionierte, war, dass Plea da nicht mehr auf dem Feld war und der Strafraum unbesetzt ist, wenn Stindl sich zu weit zurückfallen lässt.

In Bremen waren nun beide wieder auf dem Platz, was dann möglich ist, war eindrucksvoll zu besichtigen. „Insgesamt läuft es offensiv in dieser Saison“, fand Stindl, der sich nach seiner Pause im Düsseldorf-Spiel freute, in Bremen wieder länger als diese fünf Minuten auf dem Platz gestanden zu haben. „Ich habe versucht, alles reinzuwerfen“, sagte der Kapitän und ergänzte mit Blick auf seine Spielweise im Zentrum: „Ich interpretiere die Position ein Stück weit anders als andere Stürmer. Es hat uns gegen Bremen aber gut getan, dass wir im Mittelfeld immer Überzahl und eine zusätzliche Anspielstation hatten.“ Auch Hazard und Plea besetzten „diese Räume zwischen den Linien“ immer wieder, betonte Stindl, so wird Borussias Spiel schwerer auszurechnen und man könne sich aus Drucksituationen „spielerisch befreien“.