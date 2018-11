Borussias Erfolgsduo : Plea und Hazard im Gleichschritt gut

Thorgan Hazard und Alassane Plea bejubeln einen Treffer beim 3:1-Sieg in Bremen. Foto: Dirk Päffgen

Mönchengladbach Borussias Alassane Plea und Thorgan Hazard haben nach elf Spieltagen jeweils elf Scorerpunkte. Beide erzielten in den letzten vier Spielen vier Tore und bereiteten zwei vor. Hazard hatte mehr Spielanteile, Plea ist effizienter.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Nach dem 3:1 der Borussen bei Werder Bremen gab es für Thorgan Hazard keine Frage, wer der Mann des Spiels war. „Es war der Tag von Alassane Plea“, sagte Hazard. Der Franzose erzielte alle drei Gladbacher Tore im Weser-Stadion. Hazard sammelte immerhin einen Scorerpunkt ein, weil er die Ecke vor dem 2:0 in den Strafraum spielte. Hazard machte in Bremen sein 125. Bundesligaspiel für Gladbach, er hat insgesamt 28 Tore und 28 Assists produziert im deutschen Oberhaus. Er und Plea haben in dieser Saison je elf Scorerpunkte, sie belegen damit gemeinsam mit Bayerns Robert Lewandowski Platz drei in der Liga.

Plea erzielte in Bremen seine Saisontore sechs, sieben und acht. Damit wurden die letzten elf Tore der Borussen von drei Spielern erzielt. Hazard und Jonas Hofmann, der insgesamt acht Scorerpunkte hat, hatten sich die acht Treffer gegen Mainz, Freiburg und Düsseldorf aufgeteilt. Nun legte Plea im Alleingang nach. Zum vierten Mal in dieser Saison erzielte er das 1:0, zum insgesamt fünften Mal das erste Gladbacher Tor, da er auch beim 1:1 in Augsburg den Ausgleich erzielte. Plea ist also auch ein Mann für die wichtigen Tore.

Mit dem Dreierpack im Pokal kommt er auf elf Treffer in zwölf Pflichtspielen. Sechs davon erzielte Plea auf dem Gelände des Weserstadions. Denn wie nun gegen Werder hatte er auch im Erstrunden-Pokalspiel beim BSC Hastedt dreimal getroffen. Das Spiel wurde auf Platz 11 des Weserstadion-Geländes ausgetragen. Insgesamt erzielte Borussia in der Hansestadt in dieser Saison 14 Tore. Es war der vierte Dreierpack eines Borussen in dieser Saison: Im Pokal gegen Hastedt hatten auch Hazard und Raffael dreimal getroffen, in der Liga gegen Mainz Jonas Hofmann.

Foto: dpa/Carmen Jaspersen 15 Bilder Bremen - Borussia: die Fohlenelf in der Einzelkritik

Plea bleibt der Auswärts-Knipser. Zehn seiner elf Treffer schaffte er in der Fremde, nur gegen Eintracht Frankfurt traf er im Borussia-Park. Thorgan Hazard hat seine Tore besser verteilt. Viermal traf er daheim, dreimal auswärts. Dafür hat Plea alle Tore aus dem Spiel heraus erzielt, Hazard hat vier Elfmeter verwandelt. Seit dem Spiel beim FC Bayern, als Plea erstmals vom Zentrum des Dreierangriffs auf den linken Flügel versetzt wurde, sind die beiden 25-jährigen im Gleichschritt gut unterwegs. Beide schossen vier Tore und legten zwei Treffer auf.

Hazard ist mehr im Spiel, als Plea, der effektiver ist. Hazard kommt auf 983 Spielminuten in der Liga, er lief dabei 123,42 Kilometer, hatte 656 Ballkontakte und spielte 384 Pässe. Plea hatte in 788 Minuten 345 Ballkontakte, absolvierte 90,42 Kilometer und spielte 215 Pässe. Alle 43 Ballkontakte schoss er im Schnitt ein Tor, Hazard brauchte im Schnitt 94.

In Bremen brauchte Plea fünf Torschüsse für drei Tore. „Es war sehr gut von ihm. aber es wird noch mehr von ihm kommen“, sagte Hazard. Wetten auf ihre Torbilanz haben Plea und Hazard nicht abgeschlossen. „Max Eberl hat Alassane geholt, um Tore zu machen. Er macht es im Moment gut“, sagte Hazard.

(kk)