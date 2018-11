Borussias Tobias Strobl nach Sieg in Bremen: „Es war eine geschlossene Mannschaftsleistung“

Bremen Tobias Strobl hat beim 3:1-Sieg in Bremen sein 50. Spiel für die Borussia absolviert. Nach der Partie sprach er im Interview über den Sieg, das neue System und Stürme Alassane Plea.

Tobias Strobl hat die vergangene Saison wegen seines Kreuzbandrisses fast komplett verpasst. „Er ist für uns wie ein Neuzugang“, sagt Trainer Dieter Hecking über den defensiven Mittelfeldspieler, der als Singlesechser derzeit den Vorzug vor Christoph Kramer erhält. Beim 3:1 in Bremen kam Strobl zu seinem achten Liga-Einsatz in dieser Saison, es war insgesamt sein 50. Spiel für Gladbach, seit er 2016 von 1899 Hoffenheim zu Borussia kam.

In den Jahren zuvor hat Borussia noch mit der Doppelsechs gespielt, nun gibt es nur noch einen Single-Sechser. Sie wechseln sich Christoph Kramer ab. Was ist der Unterschied?

Strobl Wir haben uns in der Vorbereitung gut eingespielt in dem System und spielen es nun ja auch schon seit einiger Zeit. Wir hatten sicherlich in manchem Spiel auch das Glück, das wir in der vergangenen Saison nicht so hatten, aber insgesamt machen wir es im Moment sehr unaufgeregt.