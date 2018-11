Borussias Manager im „Doppelpass“: Eberl spricht über Heckings Zukunft und den Coup mit Plea

Mönchengladbach Drei Punkte liegt Borussia vor Rekordmeister Bayern München. Manager Max Eberl wolle aber weiter von Spiel zu Spiel denken, sagte er im „Doppelpass“. Außerdem sprach er über die Zukunft von Trainer Heckinig und den Vertrag von Alassane Plea.

Borussias Manager Max Eberl will noch in diesem Jahr Klarheit schaffen, was die Zukunft von Trainer Dieter Hecking angeht. „Wir sind entspannt, werden aber noch vor Weihnachten sprechen“, sagte Eberl. Hecking sagte derweil in Bremen: „Borussia ist mein erster Ansprechpartner, aber es nehme mir heraus, alle Optionen durch den Kopf gehen zu lassen. Alles ist vorstellbar.“