TSG Hoffenheim : Vorsicht vor Kramaric und Co.

Hoffenheims Andrej Kramaric ist immer für ein Tor gut. Das hat er in er Liga bereits sieben Mal bewiesen. Foto: dpa/Uwe Anspach

Die TSG Hoffenheim hatte zwar eine längere Durstrecke in der Liga, doch die ist überwunden. Wenn die Werkself ungeschlagen bleiben will, muss sie unter anderem Andrej Kramaric in den Griff bekommen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Jim Decker

Die Mannschaft Ihr wohl wichtigster Mann fehlte den Hoffenheimern vier Spiele der Saison, ansonsten stand Andrej Kramaric aber immer über 90 Minuten auf dem Feld – und nur einmal war er dabei nicht an einem Tor beteiligt. Mit sieben Saisontreffern und zwei Assists allein in der Bundesliga ist der Kroate so etwas wie die Lebensversicherung der Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß. In Pokal und Europa League kommen insgesamt vier weitere Tore hinzu. Beim 4:1 gegen KAA Gent wurde er lange Zeit geschont. Im Mittelfeld ziehen Ex-Münchner Sebastian Rudy sowie der Österreicher Christoph Baumgartner die Fäden. Der frühere Düsseldorfer Ihlas Bebou zeigte zuletzt auf der rechten Außenbahn aufsteigende Form, auch Florian Grilltisch machte im zentralen Mittelfeld mit seinen beiden Toren beim jüngsten 3:1 gegen den FC Augsburg auf sich aufmerksam. Im Tor steht Oliver Baumann, der im September erstmals für die deutsche Nationalmannschaft berufen wurde, dabei aber noch nicht zum Einsatz kam.

Die Form Die Bundesliga-Durststrecke der TSG endete am vergangenen Spieltag. Durch den Sieg gegen Augsburg holten die Kraichgauer ihren ersten Dreier seit sieben Partien ohne Sieg. Kurios: Ausgerechnet nach dem furiosen 4:1 gegen Rekordmeister Bayern München hatte es in der Liga gehapert. Ganz anders dagegen lief es in der Europa League. Da krönten die Hoffenheimer am Donnerstag ihre Vorrunde mit dem fünften Sieg, einzig beim 0:0 gegen Roter Stern Belgrad gelang der TSG kein Erfolg. 16 Punkte und 17:2 Tore in der Gruppenphase sprechen eine klare Sprache. In der Liga sind Hoffenheimer aber defensiv anfällig. Als eines von sechs Ligateams gelang der Mannschaft aus dem Kraichgau in dieser Saison noch kein Spiel ohne Gegentreffer.