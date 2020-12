Europa League : Bayer 04 will den Gruppensieg

Leverkusen Am Donnerstag (18.55) kann Bayer Leverkusen mit einem Sieg gegen Slavia Prag als Gruppenerster in die K.o.-Phase der Europa League einziehen. Während Werkself-Profi Patrik Schick der Partie gegen seine Landsleute entgegenfiebert, fällt Sven Bender verletzt aus.

Die nächste Gelegenheit, einen Schritt in Richtung alter Form zu machen, könnte der kopfballstarke Angreifer in der Europa League erhalten. Am Donnerstag (18.55 Uhr) treffen Schick und Bayer auf Slavia Prag. Nach dem 0:1 im Hinspiel, der bisher einzigen Niederlage der formstarken Leverkusener in dieser Saison, benötigen die Rheinländer einen Sieg, um als Erster in die bereits sicher erreichte K.o.-Phase zu gelangen. Schick macht keinen Hehl daraus, dass es für ihn eine besondere Partie wird. Der gebürtige Prager wurde in der Jugend von Slavias Stadtrivalen Sparta Prag ausgebildet. „Natürlich ist es ein spezielles Spiel für mich“, sagt er. „Die Rivalität wird sicher hochkommen.“