Konstant, stabil, effektiv : Erfolg ist der Treibstoff der Werkself

Leverkusen Erstmals seit Februar 2018 belegt Bayer Leverkusen Platz zwei in der Tabelle. Julian Baumgartlinger, der seit Wochen in bestechender Form ist, erklärt das vergleichsweise simple Erfolgsrezept: „Mit Siegen geht alles einfacher.“

Es ist bemerkenswert, wie stabil die Werkself derzeit spielt, verteidigt, Rückschläge wegsteckt und Tore erzielt. All das war in den vergangenen Wochen mehrfach Thema in etwaigen Analysen. Das Team wirkt so gefestigt, wie schon lange nicht mehr. Das ist auch Baumgartlinger aufgefallen. Seit 2016 ist er in Leverkusen. „Es waren mit Abstand die besten ersten zehn Spiele in der Liga, seit ich hier bin. Das ist so.“ Leverkusen zeige derzeit Eigenschaften, die in den vergangenen Jahren „nicht immer“ zu sehen waren. Die herausragende Qualität dürfte die neue Konstanz und Effektivität der Mannschaft sein, die in den Vorjahren allzu oft an Wankelmut litt und schwankende Ergebnisse erzielte.