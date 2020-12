„Möchte mal was Neues machen“ : Jonathan Tah deutet in Dazn-Doku Abschied aus Leverkusen an

Jonathan Tah deutet in Dazn-Doku Abschied aus Leverkusen an

Leverkusen Der 24-jährige Innenverteidiger äußert sich in einer dreiteiligen Dokumentation auf dem Streaming-Dienst Dazn ausführlich zu seiner Situation bei der Werkself und seinen Zukunftsplänen. Dabei gibt er auch persönliche Einblicke.

Seit mehr als fünf Jahren spielt Jonathan Tah für Bayer 04. Bei der Werkself wurde er zum gestandenen Innenverteidiger und Nationalspieler. Inzwischen denkt er darüber nach, den Verein zu verlassen. „Es hat sich schon zur Zeit als ich gespielt habe der Gedanke entwickelt: Ok, ich möchte mal was Neues machen. Ich möchte vor allem aus meiner Komfortzone raus. Vielleicht tut mir was Neues auch ganz gut“, sagt der Innenverteidiger in einem gerade erschienenen Feature beim Streaming-Dienst Dazn, das bereits im Februar aufgezeichnet wurde.