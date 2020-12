Kostenpflichtiger Inhalt: Alle sechs Teams weiter : Die Bundesliga zeigt, dass sie Qualität hat

RB Leipzigs Trainer Julian Nagelsmann jubelt nach dem Sieg gegen Manchester United. Foto: dpa/Jan Woitas

Meinung Alle sechs Bundesliga-Klubs sind in die K.o.-Phase des Europapokals eingezogen. Ein Statement der Bundesliga in der Champions League und in der Europa League.