Gegen Hass und Rassismus im Netz : Hamilton macht mit beim Social-Media-Boykott

Köln Formel-1-Rekordweltmeister Lewis Hamilton hat sich dem Boykott von Sozialen Medien als Signal gegen Rassismus, Hass und Hetze im Internet angeschlossen.

"Als Zeichen der Solidarität mit der Fußballgemeinde werde ich meine Social-Media-Kanäle an diesem Wochenende dunkel schalten. In unserer Gesellschaft ist kein Platz für jegliche Form von Missbrauch, ob online oder offline", schrieb der Brite an seine mehr als 33 Millionen Follower bei Instagram, Twitter und Facebook.