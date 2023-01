Routinier der Werkself Karim Bellarabi ist Bayers X-Faktor

Als die Werkself zum vorerst letzten Mal den FC Kopenhagen empfing, ging es um mehrere Millionen Euro. Im August 2014 hatte sich Bayer 04 in der Qualifikationsrunde zur Champions League durch ein 3:2 in Dänemark eine gute Ausgangslage verschafft – und ließ dann auch im Rückspiel nichts anbrennen. 4:0 siegte die damals noch von Roger Schmidt trainierte Mannschaft in der BayArena, erfüllte die Pflicht mit Bravour und zog in die lukrative Königsklasse ein. An diesem Sonntag (13 Uhr) kommt es im letzten Test vor dem Bundesligastart kommende Woche in Gladbach zum Wiedersehen mit dem dänischen Meister.