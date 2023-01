Talent im Anflug Bayer 04 will 18-Jährigen aus Belgien verpflichten

Kurz vor dem Abschluss soll hingegen bereits ein Transfer mit Blick auf den kommenden Sommer sein. Dem Vernehmen nach buhlt Bayer derzeit intensiv um das belgische Talent Noah Mbamba. Der 18-Jährige ist ein Defensivallrounder, kann in der Abwehrzentrale aber auch im defensiven Mittelfeld eingesetzt werden. Aktuell läuft der U19-Nationalspieler noch für den FC Brügge auf – dem ehemaligen Klub des Leverkusener Verteidigers Odilon Kossounou. Mbamba verfügt bereits über Erfahrung in der Champions League und wäre in einem halben Jahr ablösefrei zu haben. Für die Profis aus Brügge hat der 1,87-Meter-Mann in dieser Saison allerdings erst zwei Spiele bestritten und wurde fortan ausschließlich im Nachwuchsteam in der 2. Liga eingesetzt.