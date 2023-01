Volleyballerin Nikola Schmidt im Porträt Außerhalb der Komfortzone

Nikola Schmidt wollte endlich mal raus. Sportlichen Abstand gewinnen von Münster, ihrer Heimatstadt. „Da kannte ich alle Mitspielerinnen und war in meinem gewohnten Umfeld“, sagt die Volleyballerin. Und vor allem waren bei ihrem Klub, dem der Jugendförderung verschriebenen VCO Münster, alle Spielerinnen in Schmidts Alter. Eine charmante Konstellation, doch Schmidt wollte den Schritt in den Seniorinnenbereich gehen. „Es war mir wichtig, dass auch erfahrene Spielerinnen dabei sind und nicht nur wieder alle in meinem Alter. Da wollte niemand vorneweg gehen, das ist hier anders.“