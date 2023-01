Klare Ansage Bayers Kapitän Lukas Hradecky warnt vor Leichtsinn

Was den zweiten Teil der Saison angeht, ist der Finne optimistisch, dass sich der positive Trend fortsetzt, den Bayer vor der WM-Unterbrechung eingeläutet hat. Allerdings gibt er den Mahner: „Es darf nicht wegen der langen Pause vergessen werden, dass wir immer noch in der Scheiße stehen, wenn wir ein paar Spiele verlieren und die anderen Punkten.“ Auch er wünscht sich freilich eine Aufholjagd Richtung oberes Tabellendrittel, bleibt aber auf dem Boden der tabellarischen Realität. Die sieht auf Platz zwölf nach wie vor trist aus. Der Abstand auf den Relegationsplatz beträgt gerade einmal vier Punkte. „Über Europa will ich nicht reden, sondern wirklich erst den Klassenerhalt schaffen. So gut haben wir jetzt auch nicht gespielt, dass wir uns schon einen Platz im Europapokal verdient hätten. 18 Punkte aus 15 Spielen – das ist so gar nicht Bayer Leverkusen.“