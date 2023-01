„Das kann man nicht trainieren“ Bayers Coach lobt die „Magie“ von Florian Wirtz

Nach wie vor nicht bei der angestrebten Aufholjagd mitwirken kann vorerst Patrik Schick. Der Tscheche laboriert weiterhin an den Folgen seiner hartnäckigen Leistenprobleme und trainiert in der Reha. Alonso ist skeptisch, ob der Stürmer am 22. Januar beim Ligastart in Mönchengladbach im Kader stehen kann. „Es wird schwierig“, sagte der Coach. „Er fühlt sich besser, aber wir brauchen mehr Zeit. Noch ist er nicht fit genug für das Teamtraining. Normalerweise ist er in Gladbach nicht dabei, aber wir werden sehen.“ In Sardar Azmoun und Adam Hlozek gebe es im Kader aber gute Alternativen für die Position des zentralen Angreifers. „Natürlich ist Patrik sehr wichtig für uns, aber Verletzungen gehören zum Fußball. Wir hoffen, dass er bald wieder fit sein wird.“